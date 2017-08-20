МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев умер в больнице от травм, полученных в уличной драке возле кафе в Хабаровске.

Как сообщила радиостанции "Говорит Москва" администратор кафе "Галерея", в котором находился один из участников драки, охранник заведения наблюдал за конфликтом, но не стал вмешиваться.

"Человек вышел узнать, что за ситуация произошла, и ему сказали не лезть, потому что это была драка один на один", — заявила женщина.

Ранее в пресс-службе СК РФ по Хабаровскому краю сообщили, что Андрей Драчев скончался от черепно-мозговой травмы, полученной в драке возле кафе. Другой участник драки скрылся с места преступления, его личность установлена, ведутся поиски. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Драчёв убит в драке в Хабаровске

ВИДЕОhttps://t.co/x7ATBDBj2G pic.twitter.com/J3tYBFbp8O — #говоритмосква (@govoritmsk) 20 августа 2017 г.

Андрей Драчев — обладатель титулов чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу. 32-летний спортсмен выступал в категории до 120 килограммов. После завершения карьеры он занимался бодибилдингом.