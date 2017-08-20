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Происшествия

В Красноярске из-за затяжного ливня ввели режим ЧС

11:2720.08.2017
(обновлено: 11:28 20.08.2017)
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© Фото : Павел КарепановСпасатели во время потопа. Архивное фотоСпасатели во время потопа. Архивное фото
© Фото : Павел Карепанов

КРАСНОЯРСК, 20 авг — РИА Новости. Мэрия Красноярска ввела режим ЧС из-за затяжного ливня, который подтопил несколько домов и улиц, сообщает пресс-служба администрации города.

"В связи с выпадением большого количества осадков и возможной угрозой жизни горожан с 12 часов 20 августа в Красноярске введен режим чрезвычайной ситуации. Такое решение было принято Главой города Эдхамом Акбулатовым на заседании оперативного штаба комиссии по чрезвычайной ситуации. Напомним, ливень обрушился на город накануне ночью. По информации гидрометцентра с 4 до 11 часов утра в городе выпало 44 миллиметров осадков, еще 14 миллиметров ожидается в течение суток. При этом месячная норма осадков — 68 миллиметров", — говорится в сообщении.

Уровни опасности погоды
© РИА Новости, Инфографика
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Уровни опасности погоды

В краевом главке МВД ранее сообщали, что в Железнодорожном районе эвакуированы несколько жителей частного сектора. Подтопленными или частично подтопленными оказались 13 домов в Железнодорожном и Октябрьском районах. По уточненной информации мэрии Красноярска, три человека эвакуированы в местный санаторий. Полиция вывела дополнительные наряды на улицы. Корреспондент РИА Новости с места событий сообщает о затоплении некоторых дворов и припаркованных на улицах машин, некоторые из которых скрыты водой почти по крышу.

В мэрии сообщили, что глава города поручил подготовить места для возможной эвакуации людей, провести проверку подстанций и сетей, а также провести отключение электроснабжения в тех местах, где есть угроза возникновения аварийных ситуаций.

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По информации оперативных служб в нескольких районах города начались перебои с электричеством. Более 80 домов временно оказались без света. В 85 домах подтоплены дождевыми водами подвалы. В четырех школах и двенадцати детских садах были подтоплены подвалы и произошло подтекание по фасадам. Из строя вышла электроподстанция краевой клинической больницы. К 12 часам электроснабжение в больнице было восстановлено.

Подтопленными оказались 43 участка дорог. Полностью закрыты для движения пешеходов все подземные переходы. На десяти улицах в Покровке, Николаевке и микрорайоне Ботанический ограничено движение транспорта. Из строя вышли 16 светофоров. Их работа сейчас восстанавливается.

Ливень затопил проезжую часть улиц Шумяцкого, Авиаторов, Воронова. Движение двадцати автобусных маршрутов по ним прекращено. Часть автобусных маршрутов с проспекта Свободный были перенаправлены через улицу Ладо Кецховели.

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