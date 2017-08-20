В Красноярске ливень привел к подтоплению домов и эвакуации жителей

КРАСНОЯРСК, 20 авг — РИА Новости. Затяжной дождь, начавшийся ночью, привел к подтоплению нескольких частных домов и эвакуации их жителей в Красноярске, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Красноярскому краю.

"В Железнодорожном районе проведена эвакуация из нескольких домов частного сектора. Сейчас в Красноярске мелкий дождь идет на убыль", — сказал собеседник агентства.

В ведомстве сообщили, что организована охрана общественного порядка и имущества граждан в районе домов, попавших под затопление.

Кроме того, в результате сбоев работы подстанций в городе не работают 26 светофоров. В связи с этим на наиболее аварийных участках дополнительно выставлены наряды ДПС. На улицы города выведены дополнительные наряды полиции. Сообщается, что на нескольких улицах автобусы не могут проехать из-за подтопления.

В краевом управлении МЧС сообщили, что из-за дождя произошло частичное подтопление пяти участков придомовых территорий и участков дорог в Железнодорожном районе краевого центра.

Сотрудники МЧС откачивают воду в домах на улице Партизана Железняка, Рабочей, Невской и на улице Космонавтов. Всего в устранении последствий проливного дождя задействовано 9 единиц техники. На данный момент ситуация в городе стабилизируется, однако все оперативные службы города продолжают работать в усиленном режиме.

Красноярск берет пример с Дальнего Востока pic.twitter.com/1j5LoQJSHO — Pikabu (@rupikabu) 20 августа 2017 г.

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