Военные самолеты сбросили около 900 тонн воды на горящий лес под Ростовом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 авг – РИА Новости, Иван Капустин. Авиация Южного военного округа сбросила за сутки около 900 тонн воды на месте крупного пожара в лесном массиве в Усть-Донецком районе Ростовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЮВО.

В пятницу сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации введен в Усть-Донецком районе из-за крупного ландшафтного пожара в районе станицы Усть-Быстрянской. Площадь активного горения составляла порядка 10 гектаров. Сложность рельефа местности, невозможность подъезда пожарной и специальной техники осложняет тушение пожара. Население района оповещено о возможной опасности. По последним данным, огонь преодолел около 3,3 тысячи гектаров.

"Летчики отдельной бригады армейской авиации из состава 4А ВВС и ПВО ЮВО, дислоцированного в Ростовской области, с наступлением темного времени суток приостановили выполнение задач по тушению лесных пожаров в Усть-Донецком районе. Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ и Ми-26, оборудованных специальными водосливными устройствами ВСУ-5а и ВСУ-15а, по заявке администрации Ростовской области и регионального центра МЧС за 19 августа совершили около 150 сбросов воды общей массой 884 тонны. Всего с начала выполнения задач по проливу очагов пожаров летчики произвели более 210 сбросов воды общим весом около 1,5 тысячи тонн", — пояснили в пресс-службе ЮВО.

По данным МЧС, на месте пожара работает 777 человек и 196 единиц техники. Привлечены силы и средства также из Краснодарского края и Калмыкии. Пожар тушили 7 воздушных судов (от МЧС России два вертолета вертолеты Ми-8 и два самолета Бе-200ЧС; от Южного военного два вертолета Ми-8 и вертолет Ми-26).