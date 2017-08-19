Власти рассказали о состоянии пострадавших при нападении в Сургуте

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 авг — РИА Новости. Один из семи пострадавших в Сургуте после нападения вооруженного ножом мужчины находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.
"Один в крайне тяжелом состоянии. За его жизнь врачи борются специальными методами. Три пациента в тяжелом, остальные — в состоянии средней тяжести. Еще один из пострадавших уже дома", — рассказала губернатор Югры журналистам.
Инцидент произошел в субботу около полудня в центре Сургута. Местный житель напал на прохожих с ножом, после чего оказал сопротивление сотрудникам патрульной службы, которым пришлось открыть огонь на поражение. Следователи проверяют информацию о его психическом расстройстве. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Глава администрации Сургута Вадим Шувалов после инцидента обратился к жителям города, призвав их сохранять спокойствие и подчеркнув, что полиция держит ситуацию под контролем.