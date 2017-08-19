Опубликовано видео с места нападения на прохожих в Сургуте

МОСКВА, 19 августа — РИА Новости. В сети появились видео с места происшествия в Сургуте, где неизвестный ранил ножом семь человек.

В кадре видно полицейского, а рядом с ним — тело, накрытое простыней.

Как сообщали в Следственном комитете, инцидент произошел в 11:20 по местному времени. Когда на место прибыли полицейские, преступник попытался оказать им сопротивление, но его ликвидировали. По предварительным данным, это молодой человек 1994 года рождения. У него могло быть психическое расстройство, эта информация сейчас проверяется.

При нападении пострадали семь человек. Как рассказали в правительстве Югры, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, еще один — в состоянии средней степени тяжести. Двоих раненых отпустили домой после оказания медицинской помощи.

Появившиеся в СМИ сообщения о том, что в городе задержали еще одного подозреваемого в причастности к этому нападению, не подтвердились.

Ситуация под контролем

Глава администрации Сургута Вадим Шувалов обратился к жителям города после нападения мужчины на прохожих с ножом.

"Полиция держит ситуацию под контролем. Призываю вас сохранять спокойствие и не делать скоропалительных выводов. Как глава города, обращаюсь ко всем средствам массовой информации с просьбой максимально ответственно отнестись к данной ситуации", — говорится в заявлении.