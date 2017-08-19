ИГ* взяло ответственность за нападение в Сургуте, сообщает Рейтер

Сотрудники правоохранительных органов работают в центре города Сургута на месте, где неизвестный мужчина напал с ножом на людей и ранил несколько человек. 19 августа 2017

Сотрудники правоохранительных органов работают в центре города Сургута на месте, где неизвестный мужчина напал с ножом на людей и ранил несколько человек. 19 августа 2017

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Агентство Рейтер сообщает, что террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за нападение с ножом на прохожих в России.

Рейтер ссылается на подконтрольное ИГ* агентство "Амак".

В субботу около полудня в центре Сургута мужчина в маске ранил ножом семь человек, четверо их них находятся в тяжелом состоянии. Нападавшего застрелила полиция, когда он оказал сопротивление при задержании. По предварительным данным, это молодой человек 1994 года рождения. Правоохранители проверяют информацию о том, что у него было психическое заболевание.

Мэр города Вадим Шувалов обратился к жителям Сургута с призывом соблюдать спокойствие и не делать скоропалительных выводов. Он заверил, что полиция держит ситуацию под контролем.

Глава СК России Александр Бастрыкин взял расследование этого дела под личный контроль.

* "Исламское государство" (ИГ) — запрещенная в России террористическая организация