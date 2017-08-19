СК установил личность напавшего с ножом на прохожих в Сургуте

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Личность мужчины, напавшего с ножом на людей в Сургуте, установлена: по предварительным данным, это местный житель 1994 года рождения, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В субботу около полудня в центре Сургута в ХМАО вооруженный ножом мужчина в маске напал на прохожих. Ранены семь человек, двое их них находятся в тяжелом состоянии, сам нападавший ликвидирован. В региональном управлении МВД отмечали, что проверяется информация о его психическом расстройстве.

"В настоящее время следователями установлена личность нападавшего, по предварительным данным, это местный житель 1994 года рождения. Запрошены характеризующие материалы на молодого человека, будет проверяться информация о его возможных психических отклонениях", — сказала Петренко.