СК установил личность напавшего с ножом на прохожих в Сургуте

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Личность мужчины, напавшего с ножом на людей в Сургуте, установлена: по предварительным данным, это местный житель 1994 года рождения, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"В настоящее время следователями установлена личность нападавшего, по предварительным данным, это местный житель 1994 года рождения. Запрошены характеризующие материалы на молодого человека, будет проверяться информация о его возможных психических отклонениях", — сказала Петренко.