Бастрыкин лично проконтролирует расследование нападения в Сургуте

Сотрудники правоохранительных органов работают в центре города Сургута на месте, где неизвестный мужчина напал с ножом на людей и ранил несколько человек. 19 августа 2017

Сотрудники правоохранительных органов работают в центре города Сургута на месте, где неизвестный мужчина напал с ножом на людей и ранил несколько человек. 19 августа 2017

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход расследования уголовного дела о нападении мужчины с ножом на прохожих в Сургуте, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В субботу около полудня по местному времени в центре Сургута вооруженный ножом мужчина напал на прохожих. Ранены семь человек, сам нападавший ликвидирован после того, как оказал сопротивление полиции.

Петренко отметила, что семь пострадавших госпитализированы.

Как позже рассказали в правительстве Югры, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести, двоим оказана помощь, они отпущены домой.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа планирует направиться в Сургут в ближайшее время.