Бастрыкин лично проконтролирует расследование нападения в Сургуте

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход расследования уголовного дела о нападении мужчины с ножом на прохожих в Сургуте, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
В субботу около полудня по местному времени в центре Сургута вооруженный ножом мужчина напал на прохожих. Ранены семь человек, сам нападавший ликвидирован после того, как оказал сопротивление полиции.
Петренко отметила, что семь пострадавших госпитализированы.
Как позже рассказали в правительстве Югры, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести, двоим оказана помощь, они отпущены домой.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа планирует направиться в Сургут в ближайшее время.