В районе Судака в Крыму объявили режим ЧП из-за схода селя

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости, Виктор Лященко. Сход селевого потока в районе города Судака в Крыму признан чрезвычайной ситуацией муниципального характера, сообщает в субботу администрация города.

Резкое ухудшение погоды в виде грозы и ливней произошло вечером в пятницу в районе Судака, Феодосии и Коктебеля. В результате селевого потока в районе Судака транспорт, стоящий в заторе, был частично затоплен сходящим грязевым потоком, при этом 15 машин вышли из строя в результате гидроудара. Спасатели эвакуировали 44 человека, включая четырех детей с места подтопления. Им организовано проживание и питание за счет администрации города. Пострадавшие в медицинской помощи не нуждаются.

"В связи со сходом селевого потока в результате мощного ливня комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования городской округ Судак приняла решение сложившуюся ситуацию признать как чрезвычайную ситуацию муниципального характера", — говорится в сообщении.

Власти города поручили незамедлительно начать работы по ликвидации последствий сильного ливня, для этого организован оперативный штаб.

С населением, пострадавшим в результате ливня и эвакуированным в санаторий "Судак", будет проведена разъяснительная работа, отмечается в сообщении. Начата также работа по доставке застрявших машин вблизи дороги Судак-Грушевка на площадку отделения ГИБДД в Судаке.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>