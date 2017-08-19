В районе Судака в Крыму объявили режим ЧП из-за схода селя

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости, Виктор Лященко. Сход селевого потока в районе города Судака в Крыму признан чрезвычайной ситуацией муниципального характера, сообщает в субботу администрация города.
"В связи со сходом селевого потока в результате мощного ливня комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования городской округ Судак приняла решение сложившуюся ситуацию признать как чрезвычайную ситуацию муниципального характера", — говорится в сообщении.
Власти города поручили незамедлительно начать работы по ликвидации последствий сильного ливня, для этого организован оперативный штаб.
С населением, пострадавшим в результате ливня и эвакуированным в санаторий "Судак", будет проведена разъяснительная работа, отмечается в сообщении. Начата также работа по доставке застрявших машин вблизи дороги Судак-Грушевка на площадку отделения ГИБДД в Судаке.
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