ГРОЗНЫЙ, 19 авг — РИА Новости. Чеченская правозащитница Хеда Саратова заявила РИА Новости, что опубликованная в "Новой газете" информация об избиении жителей поселка Красная Турбина в Чечне, подписавших обращение к генеральному прокурору России Юрию Чайке, не соответствует действительности.
По данным газеты, жители поселка и их родственники, не веря обвинению, вступились за обвиняемых и в среду направили коллективное заявление по этому поводу на имя генпрокурора РФ Юрия Чайки. Однако после этого, утверждает издание, их вызвали в полицию и избили.
"Семнадцатого августа вечером, сразу после выхода материала "Новой" о произволе в отношении родственников обвиняемых молодых людей, якобы имевшем место в Старопромысловском РОВД, ко мне обратился глава СПЧ, советник президента России Михаил Федотов с просьбой посетить отдел полиции и выяснить, что там происходит на самом деле", — рассказала собеседник агентства.
По ее словам, подписанты обращения к генеральному прокурору, вызванные для беседы, утверждали, что понятия не имели, под каким документом ставят подписи, что их никто не ознакомил с текстом обращения.
Правозащитница также рассказала, что в пятницу в правозащитный центр приехали более 60 подписантов обращения к генеральному прокурору. По ее словам, в беседе выяснилось, что практически все "авторы" письма понятия не имели, о чем идет речь в подписанном ими документе.
"Узнав об этом, они решили обратиться к правозащитникам, чтобы мы помогли им реабилитироваться в глазах общественности и не понести наказание за подписание провокационного письма", — отметила правозащитница.
"Хочу заверить, что беседа прошла абсолютно в спокойной обстановке. У жителей поселка были вопросы к приглашенным, мы обстоятельно побеседовали. Никакого давления на них не было и быть не могло", — утверждает она.
"Каждый сидевший в зале может подтвердить, что это абсолютная ложь, как и то, что якобы жителей поселка в принудительном порядке доставили в Грозный", — заключила правозащитница.