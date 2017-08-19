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Происшествия

В Чечне опровергли данные об избиении родственников задержанных

08:5219.08.2017
(обновлено: 08:55 19.08.2017)
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© РИА Новости / Александр НатрускинЧеченская правозащитница Хеда Саратова. Архивное фотоЧеченская правозащитница Хеда Саратова. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин

ГРОЗНЫЙ, 19 авг — РИА Новости. Чеченская правозащитница Хеда Саратова заявила РИА Новости, что опубликованная в "Новой газете" информация об избиении жителей поселка Красная Турбина в Чечне, подписавших обращение к генеральному прокурору России Юрию Чайке, не соответствует действительности.

Полицейский. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Ранее "Новая газета" писала о деле жителей поселка Красная Турбина в Чечне — Магомеда Тарамова и Джамалая Тазбиева, которые обвиняются в приготовлении к участию в незаконном вооруженном формировании. Сейчас слушания по этому делу проходят в Старопромысловском суде Грозного. По утверждению издания, единственным доказательством вины задержанных является чистосердечное признание, но, как заявили в суде молодые люди, оно было получено под пытками.

По данным газеты, жители поселка и их родственники, не веря обвинению, вступились за обвиняемых и в среду направили коллективное заявление по этому поводу на имя генпрокурора РФ Юрия Чайки. ‎Однако после этого, утверждает издание, их вызвали в полицию и избили.

"Семнадцатого августа вечером, сразу после выхода материала "Новой" о произволе в отношении родственников обвиняемых молодых людей, якобы имевшем место в Старопромысловском РОВД, ко мне обратился глава СПЧ, советник президента России Михаил Федотов с просьбой посетить отдел полиции и выяснить, что там происходит на самом деле", — рассказала собеседник агентства.

Наручники. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"Я вышла на связь с начальником отдела полиции Магомедом Магомадовым, который сообщил, что для беседы в РОВД доставлены родственники обвиняемых, а также несколько подписантов обращения. Я попросила их дождаться моего приезда, что и было сделано. У меня состоялась встреча с Салманом Тарамовым и Магомедом Тазбиевым. Они сказали мне, что никого никто не пытал и никаких недозволенных методов в отношении них не было", — заявила правозащитница.

По ее словам, подписанты обращения к генеральному прокурору, вызванные для беседы, утверждали, что понятия не имели, под каким документом ставят подписи, что их никто не ознакомил с текстом обращения.

Правозащитница также рассказала, что в пятницу в правозащитный центр приехали более 60 подписантов обращения к генеральному прокурору. По ее словам, в беседе выяснилось, что практически все "авторы" письма понятия не имели, о чем идет речь в подписанном ими документе.

"Узнав об этом, они решили обратиться к правозащитникам, чтобы мы помогли им реабилитироваться в глазах общественности и не понести наказание за подписание провокационного письма", — отметила правозащитница.

Молоток судьи. Архивное фото
© Fotolia / Africa Studio
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Собеседник агентства добавила, что по ее приглашению во встрече приняли участие глава Старопромысловского района Зелимхан Истамулов, начальник РОВД района Магомед Магомадов и председатель Совета при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека Тимур Алиев.

"Хочу заверить, что беседа прошла абсолютно в спокойной обстановке. У жителей поселка были вопросы к приглашенным, мы обстоятельно побеседовали. Никакого давления на них не было и быть не могло", — утверждает она.

"Каждый сидевший в зале может подтвердить, что это абсолютная ложь, как и то, что якобы жителей поселка в принудительном порядке доставили в Грозный", — заключила правозащитница.

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