В Крыму несколько десятков автомобилей снесло селевым потоком

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Несколько десятков автомобилей пострадало из-за селевого потока, сошедшего на трассе в районе города Судак в Крыму вечером в пятницу, погибших и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Резкое ухудшение погоды в виде грозы и ливней произошло вечером в пятницу в юго-восточном Крыму, в районе Судака, Феодосии и Коктебеля. В результате сильной грозы нарушилось электроснабжение, наблюдались перебои в работе сотовой связи.

"Сигнал о происшествии, сходе селевого потока, поступил в МЧС в 19:02, несколько десятков автомобилей оказались в заторе на участке трассы от села Грушевка до города Судак в районе села Дачное. В результате схода селевого потока пострадало несколько десятков автомобилей, образовался затор. Пострадавших и погибших нет", — сообщили в пресс-службе.

На место происшествия были направлены спасатели МЧС и сотрудники ГИБДД для регулирования движения.

Пресс-служба уточнила, что селевой поток привел к опрокидыванию многих машин в кювет и к затору. Работа спасателей на месте продолжается.

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