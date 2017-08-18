Пожарные локализовали возгорание на крыше здания в центре Москвы

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание в здании в центре Москвы, его площадь составила около 80 квадратных метров, заявили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

"Площадь пожара составила около 80 квадратных метров… Принятыми мерами в 19 часов 09 минут пожар был локализован", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что горит кровля дома 19 на улице Садовой-Спасской в центре Москвы, объявлен второй уровень сложности пожара. По информации спасателей, площадь возгорания составляла 70 "квадратов".

По данным открытых источников, по этому адресу находятся гостиница, магазин продуктов, салон красоты.