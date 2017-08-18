В Москве нашли пропавшего певца Евгения Осина

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Певец Евгений Осин находится в реабилитационном центре для лечения алкогольной зависимости, рассказал РИА Новости источник в волонтерской организации, занимавшейся поиском певца.

"Евгений Осин помещен в один из реабилитационных центров для лечения алкогольной зависимости по предложению друзей", — сказал собеседник агентства.

Ранее источник полиции сообщил РИА Новости, что сестра певца Евгения Осина обратилась в полицию с заявлением о его пропаже. В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт подачи заявления, но не уточнили имени пропавшего.

Осин в конце 1980-х годов записал несколько песен в составе группы "Браво", после чего работал сольно. Наиболее известная песня 52-летнего артиста — "Плачет девушка в автомате", написанная на стихи Андрея Вознесенского.