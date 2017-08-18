В одном из районов Ростовской области ввели режим ЧС из-за крупного пожара

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 авг – РИА Новости, Иван Капустин. Режим чрезвычайной ситуации введен в Усть-Донецком районе Ростовской области из-за крупного ландшафтного пожара в районе станицы Усть-Быстрянской, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального управления МЧС.

"В районе введен режим ЧС. Сейчас площадь активного горения составляет порядка 10 гектаров, всего площадь, пройденная огнем, составляет более 90 гектаров. На месте работает авиация Минобороны, планируется направление к месту пожара самолета Бе-200ЧС", — пояснил собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что сложность рельефа местности, невозможность подъезда пожарной и специальной техники осложняет тушение пожара. Население района оповещено о возможной опасности.

Для тушения пожара задействована группировка численностью порядка 300 человек, а также 100 единиц техники.