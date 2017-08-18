В одном из районов Ростовской области ввели режим ЧС из-за крупного пожара

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 авг – РИА Новости, Иван Капустин. Режим чрезвычайной ситуации введен в Усть-Донецком районе Ростовской области из-за крупного ландшафтного пожара в районе станицы Усть-Быстрянской, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального управления МЧС.
В пресс-службе отметили, что сложность рельефа местности, невозможность подъезда пожарной и специальной техники осложняет тушение пожара. Население района оповещено о возможной опасности.
Для тушения пожара задействована группировка численностью порядка 300 человек, а также 100 единиц техники.