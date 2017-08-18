В томских больницах остаются 27 отравившихся на "Празднике топора"

НОВОСИБИРСК, 18 авг – РИА Новости. В больницах Томска находятся 27 отравившихся на "Празднике топора", сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона со ссылкой на замначальника областного департамента здравоохранения Ольгу Иванникову.

Первые сообщения, что участники фестиваля "Праздник топора" в селе Зоркальцево Томского района были доставлены в больницы с жалобами на тошноту, рвоту и высокую температуру появились 16 августа. По озвученным в четверг данным властей области, к врачам обратились 129 человек, из них 24 были госпитализированы. В пятницу врио губернатора региона Сергей Жвачкин в связи с массовым отравлением, точные причины которого еще предстоит выяснить, закрыл фестиваль.

"На сегодня, 18 августа, в медсанчасти №2, 3-й горбольнице Томска и клиниках СибГМУ находятся 27 пациентов, госпитализированных с симптомами отравления с "Праздника топора" в Томском районе, — говорится в сообщении.

По данным Иванниковой, среди госпитализированных два подростка — 14 и 16 лет, а также два иностранца — из Монголии и Белоруссии. "Состояние всех пациентов стабильное, средней степени тяжести", — подчеркнула она.

"Праздник топора" — масштабное международное соревнование резчиков и плотников, которое дополнено культурной программой. Фестиваль, который является визитной карточкой Томской области, проходит в парке под открытым небом, расположенном на 17 гектарах земли. В 2016 году фестиваль посетили около 140 тысяч человек.