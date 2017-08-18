Под Красноярском анализ ДНК помог поймать вора, съевшего при краже сметану

КРАСНОЯРСК, 18 авг — РИА Новости. Полицейские в Красноярском крае благодаря анализу ДНК задержали местного жителя, который подозревается в совершении квартирной кражи в 2014 году: на месте преступления он съел хозяйскую сметану, рассказал РИА Новости официальный представитель краевого главка МВД Артем Кишкурин.

По словам Кишкурина, в августе 2014 года 68-летняя жительница Емельяновского района заявила в полицию о краже неизвестным 30 тысяч рублей из ее квартиры. На месте была обнаружена и изъята алюминиевая ложка, которой, предположительно, ел преступник. Впоследствии эксперты-биологи обнаружили на ней микрочастицы слюны человека.

"В ходе проведения оперативно-розысных мероприятий, а также при помощи анализа ДНК стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 62-летний местный житель. Задержанный пояснил полицейским, что, совершая преступление, был очень голоден и решил подкрепиться продуктами питания, оставленными хозяйкой дома на столе", — сказал Кишкурин.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Санкции данной статьи предусматривает наказание сроком до пяти лет лишения свободы.