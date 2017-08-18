В Москве возбудили дела против "Азбуки вкуса" и "Мираторга"

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Московское областное УФАС России возбудило дела в отношении ООО "Городской супермаркет" и ООО "ПродМир" (торговые сети "Азбука вкуса" и "Мираторг"), подозревая их в создании дискриминационных условий для поставщиков продовольственных товаров, сообщается на сайте управления.

Указывается, что была проведена проверка деятельности ООО "Городской супермаркет" и ООО "ПродМир", в результате которой в договорах компаний с поставщиками продтоваров были выявлены различные требования по выплате вознаграждений и штрафных санкций, а также различные условия по периодам изменения цен на продукцию.

Это свидетельствует о создании дискриминационных условий для поставщиков и ставит их в неравное положение по отношению друг другу, заявляет ведомство.

"Указанные обстоятельства позволили антимонопольному органу инициировать антимонопольные расследования по признакам нарушения антимонопольного законодательства", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что поводом для возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства послужило исполнение поручения правительства РФ, которое было дано по итогам заседания правкомиссии по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков.