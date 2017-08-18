Мать певца Бакаева заявила в МВД Чечни о его пропаже, сообщил источник

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Мать пропавшего певца Зелемхана Бакаева подала заявление в МВД Чечни с просьбой помочь в розыске сына, сообщили РИА Новости в пятницу источники в правоохранительных органах республики.

"По данным заявительницы, ее сын Зелемхан Бакаев, 1991 года рождения, 8 августа текущего года вышел из дома около шести часов вечера и не вернулся. До сих пор о нем у семьи нет никаких сведений", — рассказал собеседник агентства.

СМИ сообщили о пропаже известного на Северном Кавказе певца 16 августа. Бакаев приехал в Грозный на свадьбу сестры и должен был вернуться в Москву 9 августа. По данным прессы, 8-го числа он был задержан в центре Грозного людьми в военной форме.