На МЦК восстановили движение поездов

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Движение поездов на Московском центральном кольце восстановлено, сообщили в пресс-службе МЦК в пятницу.

"Движение "Ласточек" на МЦК возобновлено. Железнодорожники приводят интервал движения поездов к нормативному", — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

Отмечается, что из-за потери контроля стрелок по станции "Лефортово" восточного участка МЦК поезда следовали вариантным графиком. Сейчас поезда следуют с опозданием по обычным маршрутам со всеми остановками.

МЦК сломалось. 18 минут до следующего поезда. 😓 pic.twitter.com/hbvmCiYE5o — Alexander Krivonosov (@FlyerUnderFire) 18 августа 2017 г.

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