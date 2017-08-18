Жители Омска сообщили о загадочном "белом порошке", осевшем на машинах

НОВОСИБИРСК, 18 авг – РИА Новости. Специалисты Росприроднадзора в Омске проводят проверку в связи с сообщениями горожан в соцсетях и СМИ о выпадении в разных районах города некоего белого порошка; пока порошок не нашли, на крупных предприятиях выбросов не было, сообщил РИА Новости и.о. замруководителя управления ведомства по Омской области Сергей Тектов.

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Утром в пятницу 18 августа жители различных районов Омска, в том числе городка Нефтяников и "Московка-2", написали в соцсетях о выпадении некоего белого порошка, который был особенно заметен на автомобилях омичей.

"Сегодня утром в рамках рейда инспектор выехал в район Нефтяников, но этого порошка не нашел. Мы направили запрос в Центр мониторинга о том, было ли превышение по взвешенным частицам. Если порошок какой-то сыпал, то они должны были быть. Также сделаны звонки и направлены запросы на крупные предприятия – ТГК-11, нефтезавод (Омский НПЗ "Газпромнефти") – там никаких внештатных аварийных ситуаций не было", — сообщил Тектов.

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Он отметил, что, таким образом, сейчас проводится проверка, в рамках которой специалисты ищут сам порошок и возможный источник его выброса.

Тектов отметил, что подобный случай с выпадением белого порошка в Омске произошел в 2012 году. "Тогда мы установили, что это катализаторная пыль от катализаторов, использующихся на нефтезаводе. Но тогда порошок было хорошо видно и он лежал везде – на деревьях, машинах, асфальте, и так далее", — рассказал собеседник. Тогда нефтезавод оштрафовали.

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В омском Центре по мониторингу загрязнения окружающей среды (ЦМС) РИА Новости сообщили, что специалисты не занимаются поиском порошка, а лишь анализируют поступившие пробы, отметив, что если такой порошок на самом деле есть, то это точно не природное явление. В Министерство природных ресурсов и экологии Омской области заявлений об обнаружении порошка не поступало, сообщил его представитель.

В Омске с неба сыпался загадочный белый порошок https://t.co/xFgD7Q077o #omsk — 12 Канал (Омск) (@GTRK_Omsk) 18 августа 2017 г.

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