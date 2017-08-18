Экс-полковнику ГРУ Квачкову на полтора года увеличили срок

САМАРА, 18 авг — РИА Новости. Приволжский окружной военный суд добавил 1,5 года колонии строгого режима к сроку экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова по делу об экстремистском видеообращении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
По материалам дела, в июне 2015 года Квачков записал из колонии на мобильный телефон видеообращение, которое затем было опубликовано в интернете.
С учетом неотбытого срока ему предстоит провести в заключении два года с ограничением свободы на 1 год.
Широкую известность Квачков получил в 2005 году, когда ему предъявили обвинение в покушении на одного из наиболее влиятельных людей в российской власти 1990-2000-х годов, ныне главу "Роснано" Анатолия Чубайса. После трехлетнего заключения Квачков был оправдан, однако уже на следующий день суд арестовал его по новому делу о подготовке вооруженного мятежа. В феврале 2013 года Мосгорсуд приговорил Квачкова к 13 годам лишения свободы, позднее Верховный суд смягчил приговор до восьми лет.