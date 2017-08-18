Нашедшуюся в башкирском лесу девочку везут на осмотр в больницу

УФА, 18 авг — РИА Новости. Трехлетнюю девочку, найденную в лесу в Башкирии спустя сутки поисков, везут на осмотр к врачам, сообщил РИА Новости в пятницу представитель пресс-службы МВД республики.

"Ребенка нашел сотрудник полиции. Сейчас ее везут в больницу на осмотр к медикам", — сказал собеседник агентства. О самочувствии и состоянии ребенка пока ничего не сообщается.

Ребенка нашли в лесу недалеко от родного села Чуюнчи-Николаевка Давлекановского района. К поискам привлекались полицейские, спасатели-подводники, беспилотники, окрестные леса прочесывали местные жители – всего участвовали более 220 человек, в том числе 150 волонтеров.

Ребенок пропал около двух часов дня накануне: девочка играла во дворе, а потом вышла на улицу и исчезла. Четыре часа родители с соседями пытались найти ребенка своими силами, а потом обратились в полицию.