Пропавшую в Башкирии трехлетнюю девочку нашли живой

УФА, 18 авг — РИА Новости. Пропавшая в Башкирии трехлетняя девочка найдена живой, сообщила РИА Новости в пятницу старший помощник руководителя СК РФ по Башкирии Светлана Абрамова.

Как пояснил агентству представитель пресс-службы МВД Башкирии, ребенка обнаружили в лесу недалеко от родного села Чуюнчи-Николаевка Давлекановского района.

Девочку нашел сотрудник полиции. Сейчас ее везут на осмотр в больницу.

К поискам ребенка привлекались полицейские, спасатели-подводники, беспилотники, окрестные леса прочесывали местные жители – всего участвовали более 220 человек, в том числе 150 волонтеров.

Девочка пропала около двух часов дня накануне: играла во дворе, а потом вышла на улицу и исчезла. Четыре часа родители с соседями пытались найти ребенка своими силами, а потом обратились в полицию.