Пропавшую в Башкирии трехлетнюю девочку нашли живой

УФА, 18 авг — РИА Новости. Пропавшая в Башкирии трехлетняя девочка найдена живой, сообщила РИА Новости в пятницу старший помощник руководителя СК РФ по Башкирии Светлана Абрамова.
Девочку нашел сотрудник полиции. Сейчас ее везут на осмотр в больницу.
К поискам ребенка привлекались полицейские, спасатели-подводники, беспилотники, окрестные леса прочесывали местные жители – всего участвовали более 220 человек, в том числе 150 волонтеров.
Девочка пропала около двух часов дня накануне: играла во дворе, а потом вышла на улицу и исчезла. Четыре часа родители с соседями пытались найти ребенка своими силами, а потом обратились в полицию.