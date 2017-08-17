Фигуранты дела о пожаре с жертвами в московской типографии получили сроки

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Бутырский суд Москвы приговорил гендиректора московской типографии "Печатный экспресс", где при пожаре погибли 17 человек, Сергея Москвина к двум годам и шести месяцам колонии-поселения, главный инженер типографии Антон Яцков получил три года и шесть месяцев колонии-поселения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Пожар произошел в конце августа прошлого года в здании типографии на севере Москвы. Всего погибли 17 человек — 14 граждан Киргизии и трое россиян. По данным МИД Киргизии, все погибшие — молодые женщины, большинство из них в возрасте 18-25 лет.

Следствие считает, что пожар возник из-за неисправности светильников и быстро распространился из-за токсичных веществ в помещении, при этом самовольное изменение в конструкции здания (как сообщалось, дверь пожарного хода была заперта) не позволило сотрудникам выбраться из горящего помещения.

В апреле Москвин признал вину, Яцков же отрицал причастность к гибели людей при пожаре.