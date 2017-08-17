Лидер "Шалтай-Болтая" дал показания против экс-подчиненных

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Лидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" Александр Аникеев дал показания против двух предполагаемых хакеров Константина Теплякова и Александра Филинова, сообщила РИА Новости адвокат Наталья Земскова.

"Аникеев был приглашен свидетелем со стороны обвинения. В ходе допроса он прервал показания и потребовал адвоката. Его допрос занял целый день", — сказала она.

Тепляков признает вину, а Филинов отрицает свою причастность к преступлению. Как ожидается, на первом заседании прокурор огласит фабулу обвинительного заключения, после чего подсудимые выскажут свое отношение к нему. Затем суд перейдет к допросам свидетелей и исследованию доказательств.

Ранее Мосгорсуд приговорил к двум годам колонии лидера группировки Владимира Аникеева. С учетом времени, проведенного в СИЗО, ему предстоит отсидеть 1 год и 4 месяца, а уже в скором времени он сможет попросить об УДО. Защита Аникеева обжаловала приговор, поэтому он пока не вступил в законную силу.

Его дело проходило в закрытом режиме.

Лидеру "Шалтая-Болтая" вменяли взлом почты шести человек, в том числе Елены Морозовой из группы "Сумма", Евгения Кислякова, работавшего в Сбербанке, Натальи Тимаковой (пресс-секретарь премьер-министра РФ), Дмитрия Киселева, Тимура Прокопенко (работает в администрации президента), а также помощника президента Андрея Белоусова.

Аникеев отрицает контакты с ФСБ и политический характер деятельности группы, целью которой, по его словам, была свобода информации и свобода в интернете. Аникеев также отрицает, что шантажировал людей, у которых группа взламывала почту.