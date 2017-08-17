Суд в особом порядке рассмотрит дело мужчины, ударившего корреспондента НТВ

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Мировой суд 25 августа в особом порядке рассмотрит дело о побоях в отношении Александра Орлова, ударившего корреспондента НТВ Никиту Развозжаева в день ВДВ, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль.

"Дело Орлова будет рассмотрено 25 августа в особом порядке в мировом участке номер 396", — сказала представитель суда.

Особый порядок подразумевает, что фигурант дела полностью признал вину и раскаялся в содеянном. При таком порядке суд сразу переходит к прениям сторон, без изучения доказательств по делу. При этом обвиняемый получает более мягкое наказание.

Во время прямого включения из Парка Горького в День ВДВ 2 августа корреспондента программы "Чрезвычайное происшествие" Никиту Развозжаева ударил кулаком в лицо мужчина, по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "побои". Пресс-служба столичного главка МВД подчеркнула, что нападавший "никакого отношения к ВДВ не имеет".

Ранее Орлов по решению суда отбыл административный арест за оказание сопротивления полиции при задержании.