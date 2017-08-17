СК возбудил дело после отравления на "Празднике топора" под Томском

НОВОСИБИРСК, 17 авг — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после проверки случая массового отравления участников фестиваля "Праздник топора" в Томской области, сообщает управление СК РФ по региону.

Первые сообщения, что участники фестиваля "Праздник топора" в селе Зоркальцево Томского района были доставлены в больницы с жалобами на тошноту, рвоту и высокую температуру появились 16 августа. По последним данным властей области, к врачам обратились 129 человек, из них 24 госпитализированы в легком и среднем состоянии.

"По результатам проверки… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — говорится в сообщении.

В четверг власти Томской области заявили об усилении контроля за пунктами питания на фестивале. Компанию, поставлявшую обеды участникам, сменили на другую. Программа праздника при этом не меняется, фестиваль продлится до 20 августа.

"Праздник топора" — масштабное международное соревнование резчиков и плотников, которое дополнено культурной программой. Фестиваль, который является визитной карточкой Томской области, проходит в парке под открытым небом, который расположен на 17 гектарах земли. В 2016 году фестиваль посетило около 140 тысяч человек.