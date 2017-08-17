Певцу Новикову предъявили обвинение по делу о мошенничестве на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Предъявлено окончательное обвинение третьему фигуранту дела о многомиллионном мошенничестве с деньгами пайщиков потребительского жилищно-строительного кооператива "Бухта Квинс", сообщает во вторник СУСК РФ по региону.

По данным следствия, при участии мужчины 1968 года рождения часть денег примерно 60 пайщиков были перечислены на счета фирм, не участвовавших в строительстве коттеджного поселка "Бухта Квинс", а затем обналичены. Сумма причиненного ущерба превысила 50 миллионов рублей.

"Сегодня вторым отделом по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области местному жителю, 1953 года рождения, предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ "мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору", — уточняет ведомство.

Ранее аналогичное обвинение было предъявлено женщине 1972 года рождения и бывшему замминистра экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову. Ссообщалось также, что фигурантом дела является и 63-летний бард Александр Новиков.

В полученном РИА Новости релизе, распространенном пресс-службой Новикова, говорится, что певец считает обвинение не основанным на законе и сформированным "из противоречащих друг другу домыслов следствия и манипуляций результатами экспертиз". В своем комментарии Новиков называет данное дело заказным и имеющим "единственную цель – любым способом сделать меня виновным".

"Невзирая на то, что дома достроены, оно (следствие – ред.) отказывается принимать это во внимание. Как и то, что я являюсь собственником земли, отданной под строительство, стоимостью более 100 миллионов рублей и вложил в строительство для его завершения еще 72 миллиона рублей – то есть больше, чем все пайщики вместе взятые в два раза! Если так, то мне легче эти дома снести", — заявляет Новиков.