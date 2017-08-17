На Ямале завели дела о поджогах после пожаров в двух многоквартирных домах

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 авг — РИА Новости. Полиция по требованию прокуратуры Ямала возбудила уголовные дела о поджогах после ночных пожаров в двух многоквартирных домах в городе Губкинский, сообщает в четверг пресс-служба надзорного ведомства.
В прокуратуре отмечают, что несмотря на наличие признаков умышленного поджога, решения о возбуждении уголовных дел по указанным фактам правоохранительными органами приняты не были. В связи с этим руководству местного отдела МВД от надзорного ведомства поступило требование об устранении нарушений федерального законодательства.
"По результатам его рассмотрения 16 августа 2017 года следственным отделом ОМВД России по городу Губкинский возбуждены два уголовных дела", — говорится в сообщении.
Как рассказали агентству в региональном управлении МЧС, в ту же ночь произошло еще три возгорания в трех разных жилых домах на территории города. По данным инцидентам проводится отдельная проверка.