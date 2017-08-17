На Ямале завели дела о поджогах после пожаров в двух многоквартирных домах

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 авг — РИА Новости. Полиция по требованию прокуратуры Ямала возбудила уголовные дела о поджогах после ночных пожаров в двух многоквартирных домах в городе Губкинский, сообщает в четверг пресс-служба надзорного ведомства.

В ночь на среду в Губкинском от огня пострадали два жилых деревянных дома. Сообщения о пожарах спасатели получили с разницей в 30 минут. Один дом выгорел практически полностью, пожарным потребовалось два часа, чтобы ликвидировать возгорание. Второй пострадал меньше — непригодными для жилья оказались шесть квартир из 28, однако спасатели обнаружили тело человека, погибшего, как предполагается, от отравления угарным газом.

В прокуратуре отмечают, что несмотря на наличие признаков умышленного поджога, решения о возбуждении уголовных дел по указанным фактам правоохранительными органами приняты не были. В связи с этим руководству местного отдела МВД от надзорного ведомства поступило требование об устранении нарушений федерального законодательства.

"По результатам его рассмотрения 16 августа 2017 года следственным отделом ОМВД России по городу Губкинский возбуждены два уголовных дела", — говорится в сообщении.

Как рассказали агентству в региональном управлении МЧС, в ту же ночь произошло еще три возгорания в трех разных жилых домах на территории города. По данным инцидентам проводится отдельная проверка.