Тверские приставы приняли шесть производств в отношении Багдасарян

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Тверские судебные приставы приняли в производство шесть исполнительных производств в отношении скандально известной стритрейсерши Мары Багдасарян, исполнять наказание в виде обязательных работ она будет по новому месту жительства, следует из официального ответа УФССП по Тверской области на запрос РИА Новости.

На прошлой неделе осведомленный источник сообщил РИА Новости, что московские судебные приставы передали материалы по Багдасарян тверским коллегам, потому что женщина сменила место жительства. По информации в СМИ, отрабатывать свыше 700 часов обязательных работ она будет в библиотеке в Твери.

"К исполнению судебным приставом Заволжского районного отдела управления (в Твери – ред.) принято шесть исполнительных производств в отношении Багдасарян Мары Эльмаровны. По решению суда ей назначено административное наказание в виде обязательных работ", — говорится в сообщении тверских приставов.

"Исполнение исполнительного документа об отбывании обязательных работ производится судебным приставом-исполнителем по месту жительства должника", — отмечает управление.

Приставы не раскрыли информацию о том, в какой сфере будет работать Багдасарян, отбывая наказание.

Багдасарян была одной из фигуранток резонансной истории про "лихачей на Gelandewagen", после чего неоднократно задерживалась за другие нарушения правил дорожного движения. За многочисленные просроченные штрафы суд отправил ее на обязательные работы, которые она стала пропускать, за что ранее была административно арестована на 15 суток. Позже девушка представила поддельный больничный лист, чтобы избежать наказания. Однако обман был раскрыт, и по решению суда ей был назначен еще год исправительных работ.