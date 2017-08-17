У мальчика, вернувшегося в Омскую область из Турции, нашли вирус Коксаки

НОВОСИБИРСК, 17 авг – РИА Новости. Врачи в Омской области зарегистрировали случай заражения вирусом Коксаки у мальчика, который вернулся с отдыха в Турции, сообщает в четверг управление Роспотребнадзора по региону.

"В Омской области по состоянию на 17 августа 2017 года зарегистрирован один лабораторно подтвержденный случай заболевания энтеровирусной инфекцией малой формы, протекающей с клинической симптоматикой ОРВИ и экзантемой, у ребенка, отдыхавшего в Турецкой Республике, городе Белек", — говорится в сообщении.

Представитель управления уточнил РИА Новости, что ребенок купался в Средиземном море и бассейне. Сейчас он уже здоров.

Ранее Роспотребнадзор и Ростуризм на фоне распространения среди отдыхающих вируса Коксаки признали небезопасными для туристов условия в районе залива Анталья в Турции. По состоянию на четверг на "горячую линию" Роспотребнадзора поступило более 830 сообщений о заразившихся вирусом Коксаки, более 77% заболевших – дети.

Коксаки — группа энтеровирусов, которые являются одной из причин развития менингита. Заражение вирусом, как правило, происходит через воду, загрязненные продукты и бытовые предметы, однако возможна и передача воздушно-капельным путем, в связи с чем во время вспышек заболевания в туристических местах не рекомендуется посещение, к примеру, общих бассейнов.

Чаще всего вирусом заражаются маленькие дети, в случае проявления вируса типа А у них появляются высыпания и волдыри на ладонях и стопах, в носовой и ротовой полости, что затрудняет питание, высокая температура и головная боль. Вирус типа В, в свою очередь, может поразить сердце и печень, вызвать гепатит и миокардит (воспаление сердечной мышцы), не исключен летальный исход, в основном, в случае развития менингита или энцефалита.