В Москве пресекли попытку продажи трех женщин в сексуальное рабство

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Полиция задержала на севере столицы мужчину, который пытался продать в сексуальное рабство трех женщин за 250 тысяч рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России во взаимодействии с коллегами из УВД по САО ГУ МВД России по Москве задержан подозреваемый в торговле людьми", — сказала Волк.

По ее словам, мужчина в интернете распространял объявления о трудоустройстве девушек в модельное агентство. "Под предлогом знакомства с представителем агентства в одном из кафе города Москвы он пытался продать за 250 тысяч рублей трех женщин возрасте 22, 26 и 41 года для оказания услуг сексуального характера", — сказала Волк.

При передаче денег мужчина был задержан. Им оказался 50-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Как выяснили оперативники, он намеревался также продать 46-летнюю женщину и ее несовершеннолетнюю дочь за 550 тысяч рублей.

Как отметила старший помощник руководителя ГСУ СК России Юлия Иванова, обвиняемый познакомился с четырьмя женщинами из России и СНГ, одна из которых мать несовершеннолетнего ребенка, под предлогом помощи с организацией кастинга в якобы модельное агентство. Мужчина был задержан 15 августа в кафе на Бескудниковском бульваре.

"Продать четвертую и ее ребенка ему не удалось по независящим от обвиняемого причинам", — отметила Иванова.

Мужчина, обвиняющийся в совершении преступлений по статьям "торговля людьми" и "покушение на торговлю людьми", полностью признал вину, добавила она.