Советники Кузнецовой нашли нарушения в лагере в Югре, где ранили ребенка

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Представители уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой выявили грубые нарушения в работе палаточного лагеря в ХМАО, в котором из пневматического ружья был ранен 11-летний ребенок, сообщается на официальном портале омбудсмена.

Отмечается, что директор пустил на территорию палаточного лагеря трех посторонних молодых людей, у которых было пневматическое ружье, они начали стрелять по бутылкам на окраине лагеря. Оказавшийся в зоне стрельбы 11-летний мальчик получил ранение в живот. Ребенок был госпитализирован с повреждением кишечника в Кондинскую районную больницу, где ему сделали операцию.

"В ходе проверки лагеря выяснилось, что запись о данном происшествии руководством лагеря в соответствующие документы внесена не была. Вместе с тем были зафиксированы и другие нарушения: не работала кнопка вызова экстренных служб, в санитарной части обнаружены просроченные лекарства и медицинские средства, хранящиеся с нарушением правил, дети имели свободный доступ к ножам и топорам, в палатках хранились скоропортящиеся продукты", — говорится в сообщении.

"Ситуация, которую засвидетельствовали специалисты, несовместима с понятием "безопасность"… несмотря на целый комплекс системных мер, принятых и на региональном, и на федеральном уровнях, в данном случае предписания просто не выполнялись. Между тем именно безопасность – основное требование, которое предъявляется к организации детского летнего отдыха", — цитирует портал Анну Кузнецову.

По итогам инспекции сотрудники аппарата детского омбудсмена совместно с региональным уполномоченным по правам ребенка Татьяной Моховиковой и заместителем директора департамента социального развития ХМАО Еленой Немчиновой провели встречу с прокурором Кондинского района Игорем Банниковым. Районный прокурор сообщил, что надзорным органом запрошены все необходимые для проведения прокурорской проверки документы.

Ранее следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении директора палаточного лагеря, где был ранен ребенок, а в отношении стрелявшего молодого человека — о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.