Россельхознадзор зарегистрировал вспышку АЧС в Краснодарском крае

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Россельхознадзор зарегистрировал вспышку африканской чумы свиней (АЧС) в Усть-Лабинском районе Краснодарского края, сообщается на сайте ведомства.

"При исследовании трех проб патологического материала, отобранного от павших свиней, принадлежащих свиноводческому предприятию СПК СК "Родина" СТФ, станица Ладожская Усть-Лабинского района Краснодарского края, методом ПЦР и РПИФ выявлен генетический материал вируса африканской чумы свиней", — говорится в сообщении.

Сельскохозяйственный колхоз "Родина" расположен в 1,5 километра на юго-западе от станицы Ладожской и в 198 километрах от ближайшего очага АЧС.

Отмечается, что в настоящее время в районе в хозяйствах содержится около 60 тысяч свиней.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.