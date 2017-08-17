На фестивале под Томском отравились 129 человек, 24 находятся в больнице

НОВОСИБИРСК, 17 авг – РИА Новости. Общее количество обратившихся к врачам с симптомами пищевого отравления на фестивале "Праздник топора" в Томской области составило 129 человек, из них 24 госпитализированы, сообщил журналистам в четверг замгубернатора региона Андрей Кнорр.

Ранее сообщалось, что 16 августа во время проведения "Праздника топора" в селе Зоркальцево Томского района участники фестиваля были доставлены в медицинские учреждения с жалобами на тошноту, рвоту и высокую температуру. Сначала говорилось о 18 отравившихся, затем о 34. Следователи СК начали проверку.

"На сегодняшний день к врачам обратилось 129 человек, 24 из них были госпитализированы, в том числе 20 участников, включая двух иностранцев. Всего иностранцев обращалось четверо, но двое отказались от госпитализации и работают дальше", — сказал Кнорр, добавив, что среди госпитализированных 14-летний ребенок из Томска.

Замгубернатора, ссылаясь на оценку врачей, сообщил, что у всех госпитализированных стабильное состояние. "Сегодня к врачам обращений не зафиксировано. Мы думаем, что ситуация локализована", — сказал чиновник.

Он отметил, что точные причины отравления предстоит определить специалистам Роспотребнадзора, которые уже взяли все необходимые анализы, однако сейчас ясно, что это не инфекционное заболевание, а пищевое отравление, которое наступило "в результате, вероятно, халатности либо несоблюдения режимов хранения питания". Доставку питания участникам фестиваля в боксах осуществляла компания "Аппетит", к которой ранее никаких претензий не было.

"Это произошло только в одном месте – столовой, в которой питаются все участники "Праздника топора": печники, кузнецы, гончары, судьи, волонтеры и все те, кто обслуживает в разных сферах фестиваль… Всего в этой столовой питалось 340 человек. Первые обращения к врачам начали поступать 16 августа до обеда", — пояснил Кнорр.