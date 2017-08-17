На Дальнем Востоке возникло тридцать новых пожаров за сутки

ХАБАРОВСК, 17 авг — РИА Новости. Количество лесных пожаров на Дальнем Востоке за сутки увеличилось на 30 – до 119 очагов, площадь пожаров возросла на 92 тысячи гектаров, сообщает в четверг департамент лесного хозяйства по ДФО.
Отмечается, что на тушении возгораний работали 722 человека, 83 единицы наземной техники. Кроме того, для тушения и мониторинга пожаров привлекалось шесть воздушных судов.
"К утру четверга ликвидировано восемь, локализовано 23 пожара. Продолжаются работы по тушению 111 возгораний", — сообщает департамент.