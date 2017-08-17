На Дальнем Востоке возникло тридцать новых пожаров за сутки

ХАБАРОВСК, 17 авг — РИА Новости. Количество лесных пожаров на Дальнем Востоке за сутки увеличилось на 30 – до 119 очагов, площадь пожаров возросла на 92 тысячи гектаров, сообщает в четверг департамент лесного хозяйства по ДФО.

"В минувшие сутки в округе возникло 30 новых лесных пожаров, с учетом ранее зарегистрированных возгораний горели 119 очагов, из них 116 в Якутии, два в Хабаровском крае, один в Амурской области. Площадь пожаров на землях лесного фонда за сутки увеличилась на 92,4 тысячи гектаров, из них более 75,9 тысячи гектаров — это нелесная площадь", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на тушении возгораний работали 722 человека, 83 единицы наземной техники. Кроме того, для тушения и мониторинга пожаров привлекалось шесть воздушных судов.

"К утру четверга ликвидировано восемь, локализовано 23 пожара. Продолжаются работы по тушению 111 возгораний", — сообщает департамент.