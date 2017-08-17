Пожарные с трех кранов проливают место крупного пожара на севере Москвы

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Пожарные с трех кранов проливают территорию склада на севере Москвы, где ранее произошел крупный пожар, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Другая техника постепенно разъезжается.

В настоящий момент на месте еще наблюдается небольшое задымление, до сих пор чувствуется запах гари.

Сотрудники полиции сняли оцепление, автотранспорт беспрепятственно проезжает, затруднений движения не наблюдается.

Площадь пожара, начавшегося поздно ночью в среду на складе по улице Полярной, 31А на севере Москвы, составила 15 тысяч квадратных метров. В результате пожара произошло частичное обрушение кровли. В 2.45 возгорание было локализовано. Ранг пожара был снижен с третьего до первого. В 4.16 пожар ликвидировали. По словам начальника столичного главка МЧС Ильи Денисова, горели автомобильная химия, автомобильные масла и лакокрасочные изделия для проведения строительных работ.