Пожарные локализовали пожар на севере Москвы

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Крупный пожар на складе на севере Москвы локализован, информации о пострадавших нет, сообщили в столичном главке МЧС России.

"Принятыми мерами пожарно-спасательных подразделений в 2.45 пожар был локализован. Информации о пострадавших не поступало", — говорится в сообщении ГУМЧС в Twitter.

Позднее в пресс-службе московского главка МЧС сообщили, что в результате пожара произошло частичное обрушение кровли.

Площадь пожара на складе на севере Москвы в настоящее время составляет 15 тысяч квадратных метров, ему присвоен третий ранг сложности. По данным МЧС, происходит интенсивное горение продукции широкого потребления.

Принятыми мерами пожарно-спасательных подразделений в 2 часа 45 минут пожар был локализован. Информации о пострадавших не поступало. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 16 августа 2017 г.

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