МЧС направило второй вертолет на тушение пожара в Москве

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Второй пожарный вертолет Ка-32А срочно вылетел на пожар на складе на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ).

Ранее сообщалось, что пожарный вертолет Ка-32А вылетел на пожар на складе на севере Москвы.

"Второй пожарный вертолет МАЦ так же срочно вылетел на место ЧС в 1.22", — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что вертолет позволяет сливать на очаг возгорания сразу пять тонн огнегасящей жидкости.

Площадь пожара на складе на севере Москвы в настоящее время составляет 15 тысяч квадратных метров, ему присвоен третий ранг сложности. По данным МЧС, происходит интенсивное горение продукции широкого потребления.