Площадь пожара на складе в Москве выросла до 15 тысяч квадратных метров

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Площадь пожара на складе на севере Москвы выросла до 15 тысяч квадратных метров, сообщили в столичном главке МЧС России.

"Площадь возгорания на складе на Полярной 31А составила 15 тысяч квадратных метров. Подразделения продолжают ликвидировать пожар с соблюдением техники безопасности", — говорится в микроблоге столичного ГУМЧС в Twitter.

Ранее в ведомстве сообщали, что площадь пожара на складе на севере Москвы увеличилась до четырех тысяч квадратных метров.

Площадь возгорания на складе на Полярной 31А составила 15.000 кв.м. Подразделения продолжают ликвидировать пожар с собл техники безопасности — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 16 августа 2017 г.

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