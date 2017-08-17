На севере Москвы загорелся склад

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Одноэтажное складское помещение загорелось ночью в среду на севере Москвы, объявлен второй ранг сложности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.

"По адресу Полярная улица, 31А, в одноэтажном здании склада произошел пожар. Объявлен второй ранг пожара", — рассказали в ведомстве.

Как отметили в пресс-службе, площадь пожара составляет 800 квадратных метров.

В ликвидации пожара задействованы 33 единицы техники и 86 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало.