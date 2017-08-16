Дело бывшего замминистра культуры Пирумова передали в Генпрокуратуру

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Громкое дело в отношении бывшего замминистра культуры России Григория Пирумова, обвиняемого в хищениях при реставрации объектов культурного наследия, передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщил РИА Новости в среду его адвокат Федор Куприянов.

"Дело передано в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения", — сказал он. Согласно законодательству, у прокуроров есть десять дней, чтобы принять решение.

Ранее сообщалось, что все фигуранты дела просят рассмотреть его в особом порядке, то есть без исследования доказательств и допроса свидетелей, что является смягчающим обстоятельством, при котором суд не может назначить максимальное наказание.

В рамках "дела реставраторов" были задержаны бывший замминистра культуры Григорий Пирумов, глава государственного Центра реставрации Олег Иванов, директор департамента управления имуществом Минкультра Борис Мазо, бизнесмен Дмитрий Сергеев и другие. Все задержанные признали вину.

Фигурантам дела вменяется ущерб на сумму более 100 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги были похищены при реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове, Изборской крепости и крепости в Калининграде.