На 19 человек завели дело за продажу наркотиков в Москве и Санкт-Петербурге

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Следственный департамент МВД России завершил работу над делом 19 участников группировки, которые вели продажу наркотиков через интернет в нескольких регионах России, включая Москву и Петербург, дело передано в суд, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Следственным департаментом МВД России при активном содействии оперативных подразделений ГУНК МВД России завершено расследование уголовного дела в отношении 19 участников сообщества, осуществлявших незаконный сбыт наркотических средств синтетического происхождения в особо крупных размерах на территории нескольких субъектов Российской Федерации", — сообщила Волк.

По ее словам, один из предполагаемых организаторов данного сообщества вместе со своим знакомым, ранее судимым за незаконный сбыт наркотических средств, организовал канал поставки крупных партий наркотических средств в Москву и Санкт-Петербург, распространяя наркотики через интернет-магазин. С декабря 2014 года по сентябрь 2015 года они вовлекли в деятельность сообщества не менее 20 человек, вместе с которыми распространяли и сбывали наркотики.

"Противоправная деятельность совершалась с применением мер конспирации. Так, координация действий между участниками сообщества происходила с использованием интернет-мессенджеров и услуг операторов сотовой связи. Поставки наркотических средств осуществляли посредством почтовых отправлений. Сбыт наркотиков велся с использованием интернет-сайта. Передача наркотических средств происходила через тайники-закладки, а оплата осуществлялась безналичным способом", — добавила Волк.

Обвиняемые дали признательные показания, в настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.