На Камчатке нашли тело второго из трех пропавших неделю назад рыбаков

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 авг — РИА Новости. На Камчатке обнаружено тело ещё одного из трёх мужчин, которые неделю назад отправились на рыбалку и пропали, сообщила РИА Новости вечером в среду сотрудник пресс-службы краевого управления МВД Елена Пасенюк.

Информация о пропаже людей поступила к дежурному МЧС 11 августа. Заявитель рассказал, что трое его знакомых 9 августа ушли рыбачить на катере с одного из пирсов в Петропавловске-Камчатском и в назначенное время не вернулись. В течение нескольких дней пропавших рыбаков искали спасатели и волонтёры, однако поиски результатов не принесли. В среду утром тело одного из рыбаков, мужчины 1972 года рождения, было обнаружено на берегу Авачинского залива в пригороде Петропавловска-Камчатского.

"Тело молодого человека 1994 года было обнаружено вечером в среду примерно в том же районе, что и мужчины, в воде у береговой линии. Проведённое опознание подтвердило, что он является вторым из трёх пропавших неделю назад рыбаков", — сказала Пасенюк.

Таким образом, без вести пропавшим в настоящее время остается еще один человек. Его поиски продолжат морские суда, находящиеся на промысле в Авачинском заливе.