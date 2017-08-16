В Нижегородской области женщина убила вдовца, отказавшегося с ней жить

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 авг – РИА Новости. Жительница Нижегородской области подозревается в убийстве мужчины, ответившего отказом на ее предложение жить вместе, следователи возбудили уголовное дело, сообщает в среду СУСК по региону.

"Следователями Шатковского МСО СУСК России по Нижегородской области по факту насильственной смерти 48-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По "горячим" следам по подозрению в совершении данного преступления задержана 42-летняя односельчанка погибшего", — говорится в сообщении.

По версии следствия, 15 августа в поселке Арзинка подозреваемая пришла в дом к мужчине, который в тот день отмечал поминки – 40 дней по умершей жене, и "предложила ему совместное проживание". Вдовец отверг предложение соседки. По информации СУСК, обидевшись, женщина нанесла соседу два удара ножом в грудь и спину, после чего скрылась с места преступления. От полученных ран он скончался на месте, уточняет следствие.

Подозреваемая созналась в содеянном, но не раскаялась в совершенном, отмечает СУСК. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась.

В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, добавляет ведомство.