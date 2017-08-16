Советники Кузнецовой проверят лагерь в Югре, где ребенка ранили из ружья

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Советники уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой проверят палаточный лагерь в ХМАО, в котором из пневматического ружья был ранен 11-летний ребенок, сообщает аппарат детского омбудсмена в среду.
Против молодого человека было возбуждено дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Также следователи в ХМАО возбудили уголовное дело против директора палаточного лагеря.
"В рамках планового визита в ХМАО советники уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка проверят палаточный лагерь, в котором из пневматического ружья был ранен 11-летний ребенок", — говорится в сообщении.
Отмечается, что советники омбудсмена проверят соблюдение и защиту прав несовершеннолетних при организации отдыха.