Улюкаев не признал вину по делу о получении взятки

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев во время заседания в Замоскворецком суде Москвы. 16 августа 2017

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев во время заседания в Замоскворецком суде Москвы. 16 августа 2017

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев не признал вину в получении взятки в 2 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы.

В среду суд приступил к слушанию уголовного дела в отношении Улюкаева по существу.

"С обвинением не согласен, виновным себя не считаю", — сказал он.

Улюкаеву грозит до 15 лет заключения. Он стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию.

По версии СК РФ, полученная Улюкаевым взятка предназначалась за выдачу министерством экономического развития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".