Улюкаев требовал у Сечина взятку в $2 млн, заявил прокурор

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев во время заседания в Замоскворецком суде Москвы. 16 августа 2017

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев во время заседания в Замоскворецком суде Москвы. 16 августа 2017

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев потребовал взятку в 2 миллиона долларов лично у главы "Роснефти" Игоря Сечина, находясь в командировке на саммите стран БРИКС, заявил в среду прокурор.

"Улюкаев, находясь в командировке, потребовал от Сечина взятку в 2 миллиона долларов за непрепятствие совершению сделки (по "Башнефти"). Сечин воспринял данное требование всерьез", — огласил прокурор обвинительное заключение в суде.