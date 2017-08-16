Группировку спасателей в подтопленном Приморье увеличат на 500 человек

Здания, затопленные в результате наводнения, в Уссурийске. 8 августа 2017

Здания, затопленные в результате наводнения, в Уссурийске. 8 августа 2017

ВЛАДИВОСТОК, 16 авг — РИА Новости. Группировку спасателей увеличат на 500 человек в Приморье, пострадавшем от паводка, сообщил журналистам первый заместитель главы МЧС РФ Владимир Степанов.

"Мы приняли решение: группировку сил увеличим в ближайшие дни, не менее 500 человек дополнительно, еще будет в резерве 1 тысяча человек, чтобы максимально быстро постараться расчистить дворы, убрать воду", — сказал он.

По его словам, спасателей привлекут с Дальнего Востока, из Сибири. "И технику добавим, и людей, и инструмент, интенсивность увеличим. Сейчас вода ушла, можно более активно работать", — добавил Степанов.

На данный момент в восстановительных работах на территории районов Приморского края, попавших в зону подтопления, участвуют более 2400 человек, свыше 400 единиц техники и 70 плавсредств, в том числе от МЧС России — более 1700 человек, около 300 единиц техники, 62 плавсредства и три воздушных судна.

Мощные ливни в начале прошлой недели вызвали масштабный паводок в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше 2 тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, в регионе размыло дороги, было повреждено железнодорожное полотно. Несколько населенных пунктов отрезало паводком. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации. В данный момент все реки вернулись в берега, сообщение с отрезанными селами восстановлено.